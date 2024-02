Petra Diamonds Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten Wochen gab es bei Petra Diamonds keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Petra Diamonds daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Petra Diamonds derzeit bei 61,67 GBP liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 41 GBP aus dem Handel ging, was einem Abstand von -33,52 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) wird ein Niveau von 55,07 GBP erreicht, was einer Differenz von -25,55 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Petra Diamonds beträgt derzeit 75,08 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Signal erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 80,08, dass Petra Diamonds überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung für Petra Diamonds zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen abgegeben wurden. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Obwohl es keine Analystenupdates zu Petra Diamonds im letzten Monat gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 70 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 70,73 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten somit die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Petra Diamonds.