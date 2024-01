Petra Diamonds Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment in Bezug auf das Unternehmen Petra Diamonds wird daher als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von +3,38 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +27,4 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier führt. Auch die Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 5,42 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Petra Diamonds festgestellt werden, daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Petra Diamonds daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für diese Stufe.