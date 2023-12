Petróleo Brasileiro - Petrobras im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz um Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien deutlich verbessert. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Petroleo Brasileiro-Aktie liegt bei 65, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an fünf Tagen von negativen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Petroleo Brasileiro derzeit eine Rendite von 3,99 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,11 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.