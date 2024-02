Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch die langfristige Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Die Aktie von Petroleo Brasileiro wurde hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Petroleo Brasileiro weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Petroleo Brasileiro ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Petroleo Brasileiro-Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Petroleo Brasileiro mit 2,29 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat eine Dividendenrendite von 28,08, was zu einer Differenz von -25,79 Prozent zur Petroleo Brasileiro-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Petroleo Brasileiro in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.