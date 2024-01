Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Petroleo Brasileiro war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, gab es an sieben Tagen positive Themen und an fünf Tagen negative Themen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Petroleo Brasileiro-Aktie von den Durchschnittswerten ab. Sowohl der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (15,91 EUR) als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,12 EUR) erhalten eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Petroleo Brasileiro mit 25,28 11 Prozent niedriger liegt als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (28,43). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Petroleo Brasileiro niedrigere Dividenden aus als der branchenübliche Durchschnitt. Mit 3,99 % im Vergleich zu 20,04 % ergibt sich eine Differenz von 16,05 Prozentpunkten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.