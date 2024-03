Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Petroleo Brasileiro wird der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 12,5 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von Petroleo Brasileiro bei 3,91, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält sie auch hier eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite ist diese mit 2,29 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit 7,19 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Petroleo Brasileiro erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Bei Petroleo Brasileiro wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine negative Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.