Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die brasilianische Ölgesellschaft Petroleo Brasileiro hat eine Dividendenrendite von 3,99 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,96 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für die Aktie von Petroleo Brasileiro. Der RSI7 liegt bei 53,85 und der RSI25 bei 58,93, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment für Petroleo Brasileiro ist insgesamt negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und der Veröffentlichung vorwiegend negativer Meinungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage für Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für Petroleo Brasileiro basierend auf der Dividendenrendite, dem Relative Strength Index, dem Anleger-Sentiment und der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien.