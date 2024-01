Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Ein handfester Grund

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 3,99 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt eine Differenz von -15,88 Prozent zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um -1,44 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von -2,42 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro bei 25 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,5. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Petroleo Brasileiro wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.