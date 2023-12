Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Petroleo Brasileiro beträgt aktuell 25,28 und liegt damit 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27 in der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist zurückgegangen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Handelstage für die Petroleo Brasileiro-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Petroleo Brasileiro mit 3,99 % weniger aus als der Branchendurchschnitt von 21,17 % in der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Die Differenz von 17,18 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".