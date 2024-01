Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die technische Analyse der Petroleo Brasileiro-Aktie zeigt einige interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,9 EUR, während der aktuelle Kurs bei 15,3 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -3,77 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ein Wert von 16,14 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um -5,2 Prozent darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative. In den vergangenen Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Petroleo Brasileiro-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in diesem Punkt.