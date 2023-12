Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung rund um die Aktie von Petroleo Brasileiro spiegelt sich deutlich in den Diskussionen auf den sozialen Medien wider. In den letzten beiden Wochen überwogen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Petroleo Brasileiro-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt befindet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Petroleo Brasileiro mit 3,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20,06 Prozent und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-tägigen Zeitraum als auch im 25-tägigen Zeitraum. Daher wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Bewertung der Petroleo Brasileiro-Aktie auf "Neutral" steht, sowohl basierend auf der Anlegerstimmung als auch auf den technischen Indikatoren.