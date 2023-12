Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Was war das denn?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was auch das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. Laut der Redaktion wurde die Aktie von Petroleo Brasileiro daher mit einem "Gut" bewertet. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen.

Auch die Zunahme positiver Kommentare über Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien in den letzten Wochen hat dazu beigetragen, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhalten hat. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal über Petroleo Brasileiro diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating geführt hat.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Petroleo Brasileiro bei 25,28, was unter dem Branchendurchschnitt (9 Prozent) liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 27,69 auf. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Petroleo Brasileiro bei 15,83 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 15,8 EUR aus dem Handel, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 16,37 EUR angenommen, was einer Differenz von -3,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".