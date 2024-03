Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse von Petroleo Brasileiro zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 16,37 EUR beträgt, während der aktuelle Kurs bei 16,1 EUR liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,65 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 15,36 EUR, was einen Abstand von +4,82 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat Petroleo Brasileiro derzeit eine Dividendenrendite von 2,29 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent. Im Vergleich zu Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Differenz von -25 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Petroleo Brasileiro liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Petroleo Brasileiro war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war ebenfalls eine verstärkte positive Kommunikation der Anleger über das Unternehmen zu beobachten. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung von "Gut".