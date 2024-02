Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Petroleo Brasileiro-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 58,18 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Petroleo Brasileiro-Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass die Petroleo Brasileiro-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,06 EUR, während der Kurs der Aktie bei 15 EUR um -6,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,69 EUR, was einer Abweichung von -4,4 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Petroleo Brasileiro in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere positive Themen bei den Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro derzeit bei 6,9 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat einen Wert von 28, was eine Differenz von -21,1 Prozent zur Petroleo Brasileiro-Aktie ergibt. Auf dieser Basis erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.