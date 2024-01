Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Derzeit schüttet das Unternehmen Petroleo Brasileiro niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, was einer Differenz von 24,01 Prozentpunkten entspricht (3,99 % gegenüber 28 %). Aufgrund dieser großen Diskrepanz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Petroleo Brasileiro eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Ausgehend von dieser Stimmungsanalyse erhält Petroleo Brasileiro daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Petroleo Brasileiro in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 25, was bedeutet, dass die Börse 25,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Petroleo Brasileiro zahlt. Dies ist 3 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, der momentan bei 25 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.