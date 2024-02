Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Dividende von Petroleo Brasileiro steht derzeit im Verhältnis von 2 zum Aktienkurs, was einen negativen Unterschied von -25,71 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten das Unternehmen heute als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Petroleo Brasileiro ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,07 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,40 EUR lag, was einer Abweichung von -10,39 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Petroleo Brasileiro-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt wird Petroleo Brasileiro daher in Bezug auf Dividende, Anleger-Stimmung, Sentiment und Buzz sowie technische Analyse als "Schlecht" bewertet.