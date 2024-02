Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für den RSI 25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 53,33 für Petroleo Brasileiro, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI 25 beläuft sich auf 56,14, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs mit 14,9 EUR um -8,65 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was auf eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht hinweist. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs mit 15,5 EUR nur um -3,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist Petroleo Brasileiro ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,91 auf, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als günstig angesehen werden kann. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Was die Dividende betrifft, so ergibt sich eine negative Differenz von -25,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 2, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Petroleo Brasileiro, mit neutralen Einschätzungen in Bezug auf den RSI und die einfache Charttechnik, einer positiven fundamentalen Bewertung aufgrund des niedrigen KGV und einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik.