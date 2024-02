Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Petroleo Brasileiro intensiv diskutiert, wobei sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Petroleo Brasileiro, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Petroleo Brasileiro wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Petroleo Brasileiro liegt bei 11,76, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Petroleo Brasileiro mit einem Wert von 3,91 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was einer Abweichung von 85 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.