Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Petroleo Brasileiro wurden in den sozialen Medien zuletzt vorwiegend negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie als neutral ein, wobei der RSI7 bei 53,85 und der RSI25 bei 58,93 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,28 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung erhält, da die Abweichungen jeweils bei -2,38 Prozent liegen.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Petroleo Brasileiro sowohl aus Anleger-Sentiment, Relative Strength-Index, fundamentaler Analyse als auch technischer Analyse eine einheitliche "Neutral"-Bewertung.

