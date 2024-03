Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro beträgt derzeit 2,29 Prozent, was 26,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,31 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein insgesamt negatives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Daher erhalten die Stimmung und der Buzz der Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Petroleo Brasileiro liegt bei 16,67 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,95 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" aus technischer Sicht.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,38 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,5 EUR, was einer Steigerung von 0,73 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,41 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.