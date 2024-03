Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Jetzt geht’s los!

Die brasilianische Erdölfirma Petroleo Brasileiro hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 2,29 % verzeichnet. Das ist jedoch niedriger als der Branchendurchschnitt von 28,28 %, was bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich ebenfalls für Petroleo Brasileiro eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke, jedoch insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Darüber hinaus weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro einen Wert von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Petroleo Brasileiro basierend auf verschiedenen Kriterien.