Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro neutral bewertet wird. Der RSI misst die auf- und abwärtsgerichteten Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Petroleo Brasileiro-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 36,36 und ein RSI25-Wert von 47,27, was beide zu einer Neutral-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer schlechten Bewertung führte. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer guten Bewertung führte. Insgesamt wird der Aktie von Petroleo Brasileiro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.

Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,91, was einem Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,92 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung bei den Anlegern in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.