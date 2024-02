Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Petroleo Brasileiro-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu ermöglichen. Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt wurden als Indikatoren betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,36 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 16,1 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,59 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 15,35 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (+4,89 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Petroleo Brasileiro-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 3,91, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Petroleo Brasileiro-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 2,29 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,1 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien und spiegelt eine negative Tendenz der Marktteilnehmer wider. Daher erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Petroleo Brasileiro-Aktie eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung aufgrund der verschiedenen Analysekriterien.