Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Der RSI-Wert für die Petroleo Brasileiro liegt aktuell bei 43,75 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Petroleo Brasileiro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 26 für "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" unterdurchschnittlich ist. Aus dieser Sicht ist die Aktie also unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 6,9 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,99 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,07 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,9 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein ähnlicher Wert von 15,68 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Petroleo Brasileiro-Aktie auf Basis von technischer und fundamentaler Analyse.