Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung der Anleger gegenüber Petroleo Brasileiro war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Petroleo Brasileiro daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 16,37 EUR für die Aktie von Petroleo Brasileiro. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,5 EUR, was einem Unterschied von +0,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird oft auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Aktuell beträgt dieser 15,39 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,21 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für Petroleo Brasileiro aktuell einen überverkauften Wert von 16,67. Daher wird dieser Wert als gut eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als neutral angesehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurde sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Petroleo Brasileiro bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verändert sich laut Messungen kaum, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamteinstufung.