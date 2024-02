Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro liegt bei 3,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche als preisgünstig betrachtet werden kann und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Petroleo Brasileiro. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es im Moment nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Petroleo Brasileiro-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 16,31 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,9 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -8,65 Prozent und wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Petroleo Brasileiro liegt bei 53,33, was eine neutrale Bewertung aufzeigt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Petroleo Brasileiro aufgrund des niedrigen KGV als preisgünstig betrachtet werden kann, während das Sentiment in den sozialen Medien neutral ist. Die technische Analyse und der Relative Strength-Index deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.