Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien von Petroleo Brasileiro werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt zeigt die Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung aufweist. Daher erhält die Aktie von Petroleo Brasileiro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Petroleo Brasileiro aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 3,91, was einer Abweichung von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,92 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Petroleo Brasileiro derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,34 EUR, während der Kurs der Aktie bei 15,5 EUR um -5,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 15,34 EUR, was einer Abweichung von +1,04 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 2,29 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie seitens der Redaktion.