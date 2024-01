Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Derzeit wird der brasilianische Ölkonzern Petroleo Brasileiro genauer unter die Lupe genommen. Laut den aktuellen Zahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25, was bedeutet, dass die Börse 25,28 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies stellt einen leichten Rückgang im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche dar. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 25, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividendenausschüttungen schneidet Petroleo Brasileiro im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche niedriger ab. Der Unterschied beträgt 24,01 Prozentpunkte (3,99 % gegenüber 28 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung bezüglich Petroleo Brasileiro war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Petroleo Brasileiro in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.