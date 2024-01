Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage für die Aktie von Petroleo Brasileiro verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass Petroleo Brasileiro weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Petroleo Brasileiro hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,28 insgesamt 11 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".