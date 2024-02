Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Finger Weg!

Die Petroleo Brasileiro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 16,07 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,4 EUR, was einem Unterschied von -10,39 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,63 EUR liegt mit einem Unterschied von -7,87 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was der Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating einbringt. Somit erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 2, was zu einer negativen Differenz von -25,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Daher erhält Petroleo Brasileiro von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 75 liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Petroleo Brasileiro-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.