Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Petroleo Brasileiro war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien gab es sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 15,89 EUR für die Petroleo Brasileiro-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,9 EUR, was einem Unterschied von +0,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine neutrale Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert und führten zu einer neutralen Einschätzung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergaben eine überwiegend positive langfristige Stimmungslage, wobei die Diskussionsintensität als stark aktiv eingestuft wurde. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine neutrale Bewertung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für die Petroleo Brasileiro-Aktie.

Basierend auf diesen Analysen und Bewertungen erhält Petroleo Brasileiro insgesamt eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und die Dynamik des Aktienkurses.