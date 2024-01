Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Ein Blick auf die aktuelle Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt wichtige Veränderungen im Bild von Petroleo Brasileiro. In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Petroleo Brasileiro daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 15,96 EUR liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 15,6 EUR, was einer Abweichung von -2,26 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 16,01 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert (-2,56 Prozent Abweichung). Daher wird die Petroleo Brasileiro-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Petroleo Brasileiro weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält das Petroleo Brasileiro-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Petroleo Brasileiro nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 25,28 insgesamt 11 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 28,55 beträgt. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in der fundamentalen Analyse.