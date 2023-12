Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Diskussionen über Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft, was auch durch überwiegend positive Themen in den Diskussionen bestätigt wird. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Akte von Petroleo Brasileiro bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Petroleo Brasileiro mit einer Ausschüttung von 3,99% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (21,17%) niedriger, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 17,18 Prozentpunkte.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs stuft Petroleo Brasileiro derzeit als "Neutral" ein. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,81 EUR, während der Kurs der Aktie bei 16,4 EUR um +3,73 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 16,44 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Petroleo Brasileiro-Aktie führt.