Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Aktie von Petroleo Brasileiro zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,9 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 15,3 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 16,14 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -5,2 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Petroleo Brasileiro als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,28 insgesamt 11 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 28,34. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Petroleo Brasileiro derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 16,04 Prozentpunkte (3,99 % gegenüber 20,03 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Petroleo Brasileiro in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Petroleo Brasileiro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.