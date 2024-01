Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Petroleo Brasileiro liegt derzeit bei 25, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche durchschnittlich ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Petroleo Brasileiro von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung fällt daher auf dieser Ebene insgesamt positiv aus, wodurch eine "Gut"-Einstufung erzielt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Petroleo Brasileiro-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,99 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 14,6 EUR am Handelstag fällt um 8,69 Prozent niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,86 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,6 EUR um 7,94 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Petroleo Brasileiro-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Petroleo Brasileiro liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher auch für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.