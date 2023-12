Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die brasilianische Ölgesellschaft Petroleo Brasileiro hat eine Dividendenrendite von 3,99 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 15,83 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -3,48 %, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 53,85. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Petroleo Brasileiro diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.