Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Petroleo Brasileiro wird bei einem Niveau von 50 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 52,83 angegeben, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Damit wird der Aktie von Petroleo Brasileiro bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht" gegeben.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Petroleo Brasileiro mit 3,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19,87 Prozent, was zu einer "schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.