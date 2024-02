Petróleo Brasileiro - Petrobras Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung unter den Anlegern für Petroleo Brasileiro ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten in den letzten Tagen die Gespräche, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führte.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 3,44 und liegt damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26 für die Öl- Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro derzeit bei 6,9 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -21,1 Prozent zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Petroleo Brasileiro derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,06 EUR, während der Kurs der Aktie bei 15 EUR um -6,6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die letzten 50 Tage ergaben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 15,69 EUR, was einer Abweichung von -4,4 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Neutral".