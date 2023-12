Petershill Partners Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird für Aktien verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Petershill-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 34,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was auch hier auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Petershill-Aktie von 156,2 GBP derzeit um +4,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,49 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Petershill-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur zwei Tagen, an denen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Kommunikationsfrequenz im Hinblick auf die Petershill-Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als neutral eingestuft. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurden festgestellt.

Insgesamt wird die Petershill-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment als neutral eingestuft.