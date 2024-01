Petershill Partners Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Petershill liegt bei 36,54, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Petershill auf 158,6 GBP, während der aktuelle Kurs bei 165,8 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der +4,54 Prozent Abstand zum GD200. Der GD50 der Aktie beträgt derzeit 152,78 GBP, was einen Abstand von +8,52 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung darstellt. Die Gesamtnote für diese Kategorie wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Petershill in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Petershill wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Petershill auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.