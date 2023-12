Petershill Partners Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analysten ihre Bewertungen für die Petershill-Aktie abgegeben. Alle 4 Bewertungen waren positiv, was zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen führt. Auch in aktuellen Berichten kommen die Analysten zu einer ähnlichen Einschätzung, wodurch das Rating für die Petershill-Aktie als "Gut" bestätigt wird. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings ergibt, beträgt 248,25 GBP, was ein Aufwärtspotential von 65,5 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Petershill erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 158,69 GBP für den Schlusskurs der Petershill-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 150 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Petershill. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.