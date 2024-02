Petershill Partners Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Aktie von Petershill wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (248,25 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 42,51 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Petershill somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Petershill derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 159,16 GBP, während der Aktienkurs (174,2 GBP) um +9,45 Prozent über diesem Wert liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 160,27 GBP zeigt mit einer Abweichung von +8,69 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass die Diskussionsintensität im Netz über Petershill zwar mittelmäßig ist, jedoch die Rate der Stimmungsänderung negativ ausfällt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv und die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochenen Themen sind ebenfalls positiv. Dadurch wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Zusammenfassung erhält Petershill insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysen von Analysten, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.