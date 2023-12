Petershill Partners Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Petershill wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Petershill-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 von Petershill liegt bei 47,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Für Petershill weist die Diskussionsintensität eine starke Aktivität auf und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Petershill ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Petershill diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Petershill auf 159,01 GBP geschätzt, während die Aktie selbst einen Kurs von 151,2 GBP hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage hat einen Stand von 148,42 GBP, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Petershill eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und dem Buzz in sozialen Netzwerken sowie der technischen Analyse.