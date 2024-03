Petershill Partners Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Petershill-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 339,97 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 341.729 GBP weicht nur um +0,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 334,68 GBP nahe am letzten Schlusskurs (+2,11 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Petershill-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Petershill diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im vergangenen Jahr erhielt die Petershill-Aktie von Analysten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 234,33 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -31,43 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine "Neutral"-Einschätzung für die Petershill-Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Petershill-Aktie aktuell mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, der ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Petershill-Aktie also im RSI als "Neutral" eingeschätzt.