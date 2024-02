Petershill Partners Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Petershill-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 14, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 37,55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Petershill.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Petershill. Die Anlegerstimmung erhält daher auch eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der aktuelle Kurs von 174,6 GBP 10,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,76 Prozent liegt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung keine klaren positiven oder negativen Trends zeigen.

Insgesamt ergibt sich daher für Petershill ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse, während die Beobachtung der Kommunikation im Netz zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.