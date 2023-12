Petershill Partners Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Für Petershill wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Petershill-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Petershill 4 positive Einschätzungen und keine negativen Bewertungen abgegeben, was zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie auch als "Gut", da 1 Analyst sie positiv bewertet hat.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten Tagen verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Petershill. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Petershill ergibt sich aus der intensiven Diskussion und Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ein "Schlecht"-Rating erhält.