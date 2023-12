Petershill Partners Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Petershill ergibt insgesamt eine positive Bewertung. In den vergangenen 12 Monaten haben 4 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während keine Neutral- oder Verkaufsempfehlungen vorliegen. In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit 1 Kaufempfehlung und keiner Neutral- oder Verkaufsempfehlung.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Petershill-Aktie liegt bei 248,25 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 48,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Petershill-Aktie liegt bei 15,84, was als positiv eingestuft wird. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 30,8, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus wieder eine positive Gesamtbewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Petershill-Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu finden sind. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Petershill diskutiert. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Petershill-Aktie mit 158,34 GBP angegeben, wobei der aktuelle Kurs bei 167 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,47 Prozent, was als positiv bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 150,82 GBP, was einem Abstand von +10,73 Prozent entspricht. Auch aus dieser Sicht wird die Aktie positiv bewertet.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysen zu dem Ergebnis, dass die Petershill-Aktie aufgrund der positiven Bewertungen und Stimmungen insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Petershill Partners kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Petershill Partners jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Petershill Partners-Analyse.

Petershill Partners: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...