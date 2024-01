Petershill Partners Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Petershill-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und gibt eine neutrale Bewertung.

Die Analysten bewerten die Petershill-Aktie derzeit positiv, basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 52,86 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Petershill in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung in den sozialen Medien. Die Abnahme der Diskussionsstärke über das Unternehmen führt ebenfalls zu einer negativen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Petershill-Aktie bei 158,7 GBP verläuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 162,4 GBP und zeigt eine positive Entwicklung im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Petershill-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.