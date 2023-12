Petershill Partners Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Anleger-Sentiment für die Petershill-Aktie wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Petershill, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Petershill weist einen Wert von 18,82 auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,65, was einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen für die Petershill-Aktie abgegeben, von denen alle 4 als "Gut" eingestuft wurden. Auch für den letzten Monat gab es 1 "Gut"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 248,25 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 51,56 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Petershill-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 158,34 GBP, während der aktuelle Kurs mit 163,8 GBP um +3,45 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 150,44 GBP, was einer Abweichung von +8,88 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft.

Zusammenfassend ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung für die Petershill-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, den Analystenbewertungen und der technischen Analyse.