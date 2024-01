Petershill Partners Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Petershill 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einem "gut" entspricht. Auch in aktuellen Berichten kommen die Analysten im Durchschnitt zu derselben Einschätzung, sodass das Rating für das Petershill-Wertpapier im letzten Monat ebenfalls "gut" war (1 gut, 0 neutral, 0 schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 248,25 GBP. Dies würde einem Anstieg um 46,37 Prozent entsprechen, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 169,6 GBP, was einer "gut" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Petershill-Aktie also eine "gut" Empfehlung von den Analysten.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien können Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen zu Petershill überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien bezüglich Petershill diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "gut" Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Petershill beträgt derzeit 14,04, was auf eine Überverkaufsituation hindeutet und daher mit "gut" eingestuft wird. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 23, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "gut" Einstufung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Petershill festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Petershill in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "schlecht" Einstufung.